Perché Trump è un prodotto della democrazia “indisciplinata” Usa

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il fatto che negli Stati Uniti la nomination per il Partito Repubblicano sia ormai saldamente nella mani dell’ex presidente Donaldinduce ad alcune considerazioni su un tema che anche se è davanti agli occhi di tutti è spesso trascurato e ahimè travisato sia nell’opinione pubblica sia nelle osservazioni dei commentatori. Tralascerò in questo scritto (magari per ritornarci in futuro, se ne avrò l’opportunità) le riflessioni sulla figura di, sulla sua attività politica, sugli errori gravi da lui commessi in occasione delle precedenti elezioni presidenziali, sulle accuse decisamente infondate di avere organizzato un colpo di stato e sul tentativo di impedirgli giuridicamente la possibilità di candidarsi. La scelta degli elettori Vorrei invece proporre al lettore che avrà piacere di seguirmi alcune considerazioni sul fatto in sé che un ...

Non solo Biden e Trump . Nelle elezioni presidenziali americane del 2024 ci sono anche i candidati minori, come sempre: i libertari, i verdi, e questa volta un personaggio fuori dall'ordinario, ... (ilgiornaleditalia)

Con Orbán per riavvicinare Trump: il piano d'emergenza di Meloni: Perché se le elezioni europee non andassero sufficientemente bene per il suo partito e soprattutto se Donald Trump vincesse Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Salvini: "Ricostruzioni fantasy su me e Meloni. Vannacci in lista Mi piacerebbe": ... con ex funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato sotto l'amministrazione Trump e l'... 'poi il popolo è sovrano, ma non lo dico più perché sennò qualcuno si ...