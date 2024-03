Perchè lo xenotrapianto da maiale a uomo fatto a Boston è una pietra miliare nel campo della medicina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un passo rivoluzionario neldei trapianti Il Massachusetts General Hospital ha segnato un nuovo capitolo nella storiacon il primo trapianto renale daa un paziente umano in vita. Questo traguardo, realizzato nell'iconico Bulfinch Building, non solo rappresenta un'avanzata tecnica chirurgica ma apre anche la strada a nuove possibilità per i pazienti con malattie renali terminali. Il successo di questopotrebbe significare una svolta per migliaia di persone in attesa di un trapianto renale. Il cammino storico dei trapianti renali La storia del trapianto renale è costellata di pionieri come Emerich Ullmann e James D. Hardy, che hanno gettato le basi per gli interventi odierni. Ullmann, nel 1902, e Hardy, nel 1964, hanno rispettivamente eseguito i primi ...