Perché la vita mi ha dato una lezione | le drammatiche parole di Marquez

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Prima dell'infortunio, se me lo avessi chiesto, avrei risposto di arrivare a corriere fino a 50 anni. Lami hauna. Oggi voglio vivere il momento, non so quando dirò basta, ma dopo quello che è successo, il corpo è cambiato. E anche la mente. Però è stata la principale ragione per cui ho scelto la Ducati: volevo allungare la mia carriera sportiva. Non per vincere, ma per provare a divertirmi per molti anni ancora. Mi piacerebbe vincere questo Mondiale, ma ancora non sono pronto per farlo qui a Portimao”. Racconta così Marcin una lunga intervista a La Repubblica. Lo fa snocciolando cose su di sé, lasciandosi andare, parlando anche di cosa ha rinunciato da bambino per correre: “I miei amici andavano in campeggio — ha raccontato — C'era la squadretta di calcio del paese. Ma il sabato e la ...