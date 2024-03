Perché la guerra della Russia contro la Nato “non sarà imminente ma avverrà prima del previsto”

Settimane fa, l'esercito israeliano ha studiato un piano del tutto funzionale per porre fine alla guerra , spingendo le forze nel rimanente segmento di Rafah della Striscia di Gaza per combattere gli ... (ilgiornale)

10.35 La catechesi in piazza San Pietro è stata affidata a un collaboratore, ma il Papa ha tenuto a leggere personalmente l'appello per la pace al termine dell'udienza generale."Non dimentichiamo ... (televideo.rai)

Un 'Consiglio di Guerra' per mettere in sicurezza l'Europa: Nei briefing informali pre - vertice sherpa e addetti ai lavori lo hanno ribattezzato "un summit di guerra". Scordatevi, almeno per ora, Macron e i "suoi" militari mandati in missione in Ucraina in ...

I 'disturbing eyes' di Meloni L'opposizione sbaglia ad affrontarla così: ... 'Come fa a dormire la notte Ci trascinate nella Terza guerra mondiale mentre impoverite gli ... la firma o l'impegno : aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi ...