Perché il derby Milan-Inter si gioca di lunedì

Frattesi torna in copertina dopo il gol decisivo contro il Verona ma in realtà lo è già da tempo all’Inter. Il centrocampista nerazzurro, protagonista dell’ultimo numero di Rivista Undici, si ... (inter-news)

La sconfitta della Juventus contro l'Udinese ha cucito sulla maglia dei nerazzurri metà coccarda. La squadra di Inzaghi per adesso è a +8 sui rossoneri, in base a quali calcoli è possibile vincere ... (fanpage)

Vavassori, il papà: 'Bellissimo affrontare Sinner ma so come metterlo in difficoltà': Davide Vavassori, padre e allenatore di "Wave", non nasconde l'emozione in vista del derby azzurro ... Alcaraz, per esempio, riesce a dargli fastidio perché sa variare: alza le traiettorie, cambia ...

Il Challenger di Asuncion si tinge di azzurro con Gianluca Mager e Alexander Weis: Mentre Travaglia e Dalla Valle si sono affrontati in un crudelissimo derby che ha visto prevalere ... senza troppa fortuna perché è inciampato all'esordio contro lo statunitense Stefan Kozlov, n.103 un ...