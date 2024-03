“Perché è uscito Garibaldi” Grande Fratello | lui che sbaglia e poi l’annuncio di Signorini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) Incredibile delusione alper, eliminato ad un passo dalla finale, prevista per lunedì 25 marzo. E subito si è capito il motivo del suo addio, infatti lui stesso non è ria ben capire le varie dinamiche e alla fine ha pagato pesantemente questa situazione. Quandogli ha dato la triste notizia, è scoppiato improvvisamente a piangerenon si aspettava questo epilogo. E i suoi fan hanno sicuramente pianto come lui, visto che tra l’altro il suo nome alera in prima fascia sin dall’inizio del reality.non ce l’ha fatta ed è stato quindi definitivamente eliminato nella semifinale del 21 marzo. Il motivo è certamente il televoto, ma non è questo quello principale ...