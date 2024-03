Per proteggere l’Artide serve la cooperazione internazionale | ma l’esclusione dei dati della Russia compromette gli studi scientifici

(Di venerdì 22 marzo 2024) Gli scienziati dicono che prima o poi il riscaldamento globale libererà dai ghiacci molte aree dell’Estremo Nord, che hanno un ecosistema delicato e importante per la biosfera. Quindi, sesi sveglierà dal lungo sonno, le opportunità e le sfide che pone la gestione delle sue risorse riguardano tutto il mondo, non solo i Paesi che toccano il Circolo polare. C’è ancora molto daare La nostra società è convinta di aver svelato i segretinatura e risolto tutti i suoi misteri. Ma nel caso delsi illude tragicamente, perché è un’area immensa non ancora esplorata del tutto né adeguatamenteata. Il suo ecosistema è fragile e può essere facilmente distrutto dall’intervento umano. Nessun Paese vorrebbe rinunciare a sapere esattamente cosa nasconde il Polo Nord e cosa può prendere ...

In Francia, fare una battuta sui pochi capelli in testa del proprio vicino di scrivania o sul taglio afro-americano di una collega, potrà essere un gesto punito penalmente. La settimana scorsa, la ... (ilfoglio)

Come in tutti i casi, i confronti sono complessi: occhio a massimali, esclusioni e coperture per le spese veterinarie. Oltre alla presenza o meno della responsabilità civile per eventuali danni o ... (vanityfair)

Gli scienziati dicono che prima o poi il riscaldamento globale libererà dai ghiacci molte aree dell’Estremo Nord, che hanno un ecosistema delicato e importante per la biosfera. Quindi, se l’Artide ... (strumentipolitici)

Investimenti sicuri: quali sono e come scegliere nel 2024 - Quali sono gli investimenti sicuri Ecco una lista degli strumenti a rendimento certo e con il minor rischio da valutare nel 2024.money

Cyberbullismo, un adolescente su 6 in Europa ne è vittima: il report dell'Oms - Fenomeni di cyberbullismo sempre più frequenti per i ragazzi europei, sia che siano vittime sia che siano persecutori. E’ quanto emerge da un rapporto denominato “Health Behaviour in School-aged ...tg24.sky

Parigi vuole una legge per proteggere teste calve e non: sui capelli non si scherza - Basta discriminazioni fondate sulla struttura, il colore, la lunghezza o lo stile delle acconciature: anche la Francia studia una legge ad hoc. Il dibattito e le polemiche ...ilfoglio