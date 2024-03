Per proteggere l’Artide serve la cooperazione internazionale | ma l’esclusione dei dati della Russia compromette gli studi scientifici

(Di venerdì 22 marzo 2024) Gli scienziati dicono che prima o poi il riscaldamento globale libererà dai ghiacci molte aree dell’Estremo Nord, che hanno un ecosistema delicato e importante per la biosfera. Quindi, sesi sveglierà dal lungo sonno, le opportunità e le sfide che pone la gestione delle sue risorse riguardano tutto il mondo, non solo i Paesi che toccano il Circolo polare. C’è ancora molto daare La nostra società è convinta di aver svelato i segretinatura e risolto tutti i suoi misteri. Ma nel caso delsi illude tragicamente, perché è un’area immensa non ancora esplorata del tutto né adeguatamenteata. Il suo ecosistema è fragile e può essere facilmente distrutto dall’intervento umano. Nessun Paese vorrebbe rinunciare a sapere esattamente cosa nasconde il Polo Nord e cosa può prendere ...

Gli scienziati dicono che prima o poi il riscaldamento globale libererà dai ghiacci molte aree dell’Estremo Nord, che hanno un ecosistema delicato e importante per la biosfera. Quindi, se l’Artide ... (strumentipolitici)

(Adnkronos) – Uno scarto come i fondi del caffè potrebbe essere un’arma in più contro l’inquinamento delle acque. Secondo uno studio dell’Università tecnologica federale del Paranà, i fondi del ... (webmagazine24)

Treni, viaggiatori a piedi per lo sciopero. Proteste per i convogli cancellati - Arezzo, traffico paralizzato e soppressioni a pioggia: è la goccia che fa traboccare il vaso dopo giorni di disagi. Domani vertice in Regione con i gestori del servizio e i pendolari. Caccia alle solu ...lanazione

MANIFESTO AGRICOLO PER LE ELEZIONI - Cia presenta il manifesto per elezioni 2024. Cristiano Fini ha incontro il commissario europeo all'agricoltura Janusz Wojciechowski.risoitaliano.eu

Cancro, uno studio dimostra come il caffè ci può proteggere dalla malattia - Che il caffè fosse un alleato contro alcune malattie non è un novità. Diverse ricerche precedenti, infatti, hanno già suggerito come...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo s ...teleradio-news