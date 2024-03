Per proteggere l’Artide serve la cooperazione internazionale | ma l’esclusione dei dati della Russia compromette gli studi scientifici

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 22 marzo 2024) Gli scienziati dicono che prima o poi il riscaldamento globale libererà dai ghiacci molte aree dell’Estremo Nord, che hanno un ecosistema delicato e importante per la biosfera. Quindi, sesi sveglierà dal lungo sonno, le opportunità e le sfide che pone la gestione delle sue risorse riguardano tutto il mondo, non solo i Paesi che toccano il Circolo polare. C’è ancora molto daare La nostra società è convinta di aver svelato i segretinatura e risolto tutti i suoi misteri. Ma nel caso delsi illude tragicamente, perché è un’area immensa non ancora esplorata del tutto né adeguatamenteata. Il suo ecosistema è fragile e può essere facilmente distrutto dall’intervento umano. Nessun Paese vorrebbe rinunciare a sapere esattamente cosa nasconde il Polo Nord e cosa può prendere ...