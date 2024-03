Per Pasqua a Napoli attesi 200mila turisti | il piano servizi

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Previsto un flusso che vedrà circanuovi arrivi per la settimana di, per i quali saranno dispiegati, su molteplici fronti,straordinari. Più vigili in strada, 60 unità in più nel giorno di, oltre ad una serie diad hoc previsti per l’accoglienza dei. Queste alcune