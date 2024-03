Per il secondo anno i WEmbrace Awards 2024 portano all' attenzione di tutti storie concrete di innovazione | inclusione e valorizzazione della diversità Ecco chi ha partecipato e chi è stato premiato quest' anno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una serata speciale per celebrare persone altrettanto speciali che, con il loro impegno quotidiano, riescono a fare la differenza nella vita degli altri. Per ilall’didi. ...

Per la seconda volta negli ultimi due anni l'Italia del pallone è arrivata all'ultima sosta della stagione con il campionato... (calciomercato)

Oroscopo della prossima settimana dal 25 al 31 marzo secondo Artemide per Amore , Salute e Lavoro per tutti i segni . Ariete Cari Ariete , questa settimana vi invita a prendervi un momento di pausa e ... (gazzettadelsud)

Skicross, Simone Deromedis inventa la rimonta furente: 2° in Coppa del Mondo a Idre Fjall. Grande lotta per i trofei - A Idre Fjall (Svezia) è andata in scena la penultima gara della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freesyle. Simone Deromedis ha conquistato un pregevole secondo posto, inventandosi una ...oasport

Anche i detenuti in spiaggia per le pulizie 'Plastic Free' - Dopo il successo dello scorso anno, tornano gli appuntamenti organizzati dalla Onlus e da Seconda Chance, associazione del Terzo Settore che fa da ponte tra carceri e aziende per creare opportunità di ...gonews

Giallo del Monsignore ucciso a Trieste, nel processo bis nuova richiesta di condanna per don Piccoli - Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Venezia ha chiesto la conferma della sentenza di primo e secondo grado a 21 anni e 6 mesi di carcere per don Paolo Piccoli, il prete accusato ...fanpage