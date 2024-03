Per Chanel le camelie sono una cosa seria …

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Per raggiungere Biarritz da Milano si passa per Parigi, per il volo diretto bisogna aspettare l’arrivo dell’estate quando inizia la stagione del surf, e allora una schiera di appassionati della tavola e non raggiungono la nota località sull’oceano Atlantico alla ricerca dell’onda perfetta. Per noi l’occasione è un’altra: una visita “riservata” a uno dei laboratori di ricerca a cielo aperto – comechiamati e come ci spiegheranno da lì a poco – diBeauty; la divisione della maison che dal 1927 prosegue ed espande quell’idea di eleganza innovativa e contemporanea che da sempre è la cifra stilistica di Mademoiselle Coco. E che non a caso proprio nel cuore di Biarritz aprì la sua prima boutique: Villa Larralde, rue Gardères, di fronte al casinò, vi lavoravano fino a 60 sarte basche, le più esperte delle quali si trasferirono poi in rue Cambon, a ...