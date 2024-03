Pensavo fosse una truffa | era un rimborso | così ho avuto accesso a un tesoretto da 32 milioni

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 22 marzo 2024)la solitache arriva via mail per rubarti i dati personali o svuotarti il conto corrente, invece mi sono ritrovata incredula fuori dall’ufficio postale con in mano 30 euro in contanti.ho scoperto che dietro quella "notifica di" erogata da una società...