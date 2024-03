Pechino Express 2024 | il percorso più lungo e difficile Caressa in lacrime per la figlia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il viaggio diproseguela Rotta del Dragone, che si fa sempre più dura per i viaggiatori VIP in gara quest’anno. Giovedì 21 marzo è andata in onda la terza puntata dello show targato Sky Original – disponibile per un rewatch in streaming su NOW – che ha visto i protagonisti alle prese con una nuova tappa in Vietnam del Nord, la più lunga e: ben 526 chilometri da Cao Bang fino al confine con la Cina. Nuovi arrivi e vecchi eliminati hanno sconvolto gli equilibri, ma tutte le coppie sembrano avere le idee chiare: l’unico obiettivo è vincere. Cosa è successo nella tappa di giovedì 21 marzo La nuova puntata di, condotta come sempre da Costantino della Gherardesca, è iniziata all’insegna delle novità. Dopo l’eliminazione ...