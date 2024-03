Pechino e Mosca mettono il veto a una risoluzione statunitense su una tregua a Gaza

Aumenta ancora il valore dell’inter scambi o commerciale tra Russia e Cina, a testimonianza di come la guerra in Ucraina stia agevolando una saldatura tra Pechino, Mosca e Teheran in funzione anti ... (ilfattoquotidiano)

Giovedì il dipartimento di Stato americano ha pubblicato il protocollo di adesione della Svezia alla Nato, “entrato in vigore il 7 marzo 2024”, si legge sullo stesso documento. Il Paese scandinavo è ... (formiche)

Secondo l’agenzia Bloomberg Russia e Cina sono riusciti a siglare un Accordo con le milizie yemenite Houthi per fare in modo che le loro navi vengano risparmiate dagli attacchi che si stanno ... (ilfattoquotidiano)

Gambero rosso a Pechino. D'Alema confessa la sua passione per le caramelle cinesi - Qualche anno fa l’ex leader del Pds ed ex presidente del Consiglio scrisse un libro, A Mosca l'ultima volta ... mediatore di affari, è stato a Pechino per intervenire a un convegno organizzato dal ...repubblica

Ucraina-Russia, la mossa diplomatica della Cina: una conferenza di pace in Svizzera - Pechino auspica "un formato di cooperazione internazionale" approvato sia da Mosca che da Kiev. La Cina propone l'organizzazione di una conferenza ...agoramagazine