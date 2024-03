Pazienza | “Siamo chiamati a confermarci su alti livelli”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci arriviamo pronti. Abbiamo provato delle situazioni e sviluppare delle dinamiche che possono darci dei vantaggi. Troviamo un avversario importante, reduce da una sconfitta immeritata“. Parla così il tecnico dell’Avellino, Michelealla vigilia della gara contro il Giugliano. “E’ una squadra con delle determinate caratteristiche – sottolinea il trainer – Ciuferri, Salvemini, De Sena e a centrocampo con l’acquisto di Romano hanno acquisito più fisicità e movimento”. “D’Ausilio non ha smto bene, subito dopo la gara, una botta al ginocchio – dice – . È rimasto ai margini degli allenamenti per un paio di giorni. Ieri è rientrato in gruppo e ha lavorato bene, lo valuteremo nei prossimi giorni. Sgarbi aveva bisogno di un turno di riposo che gli ha fatto bene. È pronto per la partita di domani”. “Tito è nei miei ...