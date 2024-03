Pazienti fragili o cronici Sorveglianza domiciliare affidata agli infermieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Quando il proprio medico di medicina generale viene trasferito, isi sentono disorientati. Per ridurre i disagi ai cittadini di Tromello, Borgo San Siro, San Giorgio di Lomellina e Ottobiano è partito sperimentalmente il progetto di progetto di presa in carico, in. È stato il sindaco di Tromello Gianmarco Negri a chiedere ad Asst e alla direzione del distretto Lomellina di correre ai ripari. Il primo passo è stata l’attivazione di un ambulatorio medico temporaneo (Amt) a Tromello, con medici di continuità assistenziale (Mca) che prestano servizio, dal lunedì al venerdì, in turni di 3 ore, al mattino o al pomeriggio, in base alle loro disponibilità. Poi sono stati individuati, nell’ambito territoriale carente, i cittadini con esenzione per patologie croniche o invalidità, over 65 anni, considerati ...