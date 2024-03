Pavia è pronta a stupire Cinque tesori da vedere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024)i luoghi aperti domani e domenica grazie alla passione dei volontari della delegazione Fai e del gruppo Fai Giovani di. Durante il weekend si avrà l’occasione unica di visitare le aule e i laboratori dello storico Istituto di anatomia umana normale (via Forlanini 8 a, domani dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18) e il suo museo con i reperti sugli stati fisiologici e patologici del corpo umano. Aperto negli stessi orari anche palazzo Mezzabarba, la sede del Comune costruito nelle forme del barocchetto lombardo nella prima metà del ‘700. Il clou sarà il magnifico salone da ballo (la sala della musica) affrescato da Giovanni Angelo Borroni. Inoltre, per l’occasione sarà possibile visita le cappella dei santi Quirico e Giulitta, ora utilizzata per celebrazioni ed eventi. Le visite guidate saranno a cura ...