Patto per Benevento | Agostinelli NdC | “No alla corsa ad atribuirsi meriti inesistenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il deputato sannita di Forza Italia Francesco Rubano perpetua un atteggiamento bizzarro che mira, sul progetto Situs-per, ad attribuirisioggettivamente. Lo fa scrivendo anche una lettera oltre che al presidente di Confindustria, ai sindaci di, Apice, Foglianise, Montesarchio“, lo scrive in una nota il segretario provinciale NdC Carmine. “In realtà ilperha partecipato al bando per la realizzazione-pilota e si è classificato al 15esimo posto, rispondendo a tutti i requisiti richiesti. Ammissibile ma non finanziabile per esaurimento fondi. Successivamente, essendo disponibili fondi del Por 2014- 2020 residui, per evitare la restituzione ...