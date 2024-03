Pattinaggio ghiaccio | Conti-Macci sesti ai Mondiali d' artistico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) La coppia italiana dell'formata da Sarae Niccolò Macii chiude al sesto posto i Campionatididi figura suldi Montreal, in Canada. Nono invece l'altro binomio azzurro, quello dei campioni europei in carica Lucrezia Beccari e Matteo Guarise. Dopo aver ottenuto mercoledì il terzo punteggio (72.88) nel programma corto, ieri sera nel liberoe Macii sono incappati in diversi errori sugli elementi di salto ricevendo un punteggio di 124.46: un totale complessivo di 197.34, che li ha visti scivolare in sesta posizione. Non sono riusciti a esprimersi nel migliore dei modi nemmeno Beccari e Guarise, dovendosi accontentare di 119.28 punti nel libero e di 185.40 totali.