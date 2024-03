Pattinaggio artistico | Mondiali Montreal 2024 | sfuma il podio per Conti e Macii | noni Beccari e Guarise

(Di venerdì 22 marzo 2024) Serata piuttosto amara per i colori italiani quella vissuta al Bell Centre didove sono in corso i Campionatidi. Nel libero finale della specialità delle coppie d’i vincitori della medaglia di bronzo nel 2023 a Saitama, Sarae Niccolò, sono purtroppo dovuti scendere dal gradino più basso deldopo un programma libero al di sotto delle aspettative e costellato di imprecisioni che li hanno fatti scivolare dal terzo posto provvisorio dopo lo short program al sesto posto finale. Iniziato con un’incertezza nell’atterraggio del triplo twist, l’esercizio dei due rappresentanti dell’IceLab di Bergamo ha poi visto un evidente sbilanciamentosulla sequenza di salti e una ...

