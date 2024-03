Pattinaggio artistico | Mondiali Montreal 2024 | Nikolaj Memola è 6° con primato personale dopo il corto Frangipani 13°

(Di venerdì 22 marzo 2024) La seconda giornata dei campionatidiin corso di svolgimento aha visto la disputa del programmadel singolo maschile, una delle gare più attese della settimana da parte del pubblico internazionale. C’è grande attesa infatti per vedere se il grande favorito e dominatore della stagione, il 18enne americano Ilia Malinin, riuscirà a vincere il suo primo titolo mondialela medaglia di bronzo del 2023 a Saitama. E al termine della prima parte di gara lo statunitense è in terza posizione, dietro ai due giapponesi Shoma Uno, campione mondiale in carica, e Yuma Kagiyama classificatisi rispettivamente primo e secondo. Malinin non ha presentato il suo famoso quadruplo axel nel programma, come invece aveva fatto nella ...

22.00: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito ma dalle ... (oasport)

Tre fuoriclasse assoluti si sono fronteggiati a viso aperto nello short program dei Mondiali 2024 di Pattinaggio artistico e al termine del primo segmento di gara sono racchiusi in meno di due ... (oasport)

23.02: Non senza sorprese hanno scavato un solco davvero profondissimo i padroni di casa Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps: due pattinatori in totale ... (oasport)

La Felix vince il titolo regionale di Pattinaggio artistico. Oro individuale per Noemi Badini - La squadra di Fiorenzuola si lascia alle spalle ben 34 sodalizi. Argento per Greta Bruschi, ottime prove per tutti i piacentini impegnati ...sportpiacenza

Mondiali di Pattinaggio Figura, Conti-Macii terzi provvisori: sono in corsa per una medaglia - Conti/Macii si sono espressi in maniera egregia, completando il miglior short program della stagione. La performance, di altissimo spessore, è stata valutata 72.88, a pochi decimi dal primato ...ilfaroonline

Mondiali Figura, Conti e Macii terzi nello short program - I Mondiali di figura si sono aperti col programma corto. Inizio convincente per l'Italia: Conti e Macii sono in piena corsa per una medaglia ...sportfair