Pasqua | per i 12 milioni di italiani in viaggio stangate su voli +81% | treni con rincari fino al 34% | bus fino a +75% e carburanti

(Di venerdì 22 marzo 2024) Si sa, laquando arriva arriva. Una certezza che se ne porta dietro un’altra: i solitiper i prezzi dei. Condiinper le festività, il rifornimento alla pompa si trasforma nel solito salasso. Ma quest’anno a subire notesono anche i prezzi dei biglietti di aerei,e pullman. A crescere sono soprattutto i costi deisulle tratte nazionali che registrano mediamente un. Viaggiare verso la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, dove per molti laè un ritorno a casa, è sempre più difficile. Non certo una bella notizia per gli oltre 12diin ...

E’ tempo di cioccolato e di dolci per festeggiare Pasqua e Pasquetta. Con la biochimica è possibile imparare a scegliere e combinare gli ingredienti giusti per non prendere peso anche quando ... (2anews)

Aerei, per i passeggeri sardi arriva la stangata di Pasqua - Per i passeggeri sardi la continuità aerea regala la stangata di Pasqua. Ita Airways ha adeguato le tariffe dal 31 marzo: il costo di un singolo biglietto sulle tratte da Cagliari per Roma e Milano cr ...unionesarda

Pasqua a Lugo con la Pro Loco e i tradizionali mercatini - La Pro Loco di Lugo cerca di festeggiare nel migliore dei modi anche la Pasqua, riproponendo per le prossime tre giornate di sabato 23, Domenica 24 e sabato 30 Marzo sotto il loggiato del Pavaglione, ...ravennawebtv

Cosa prevedono per noi le stelle: ecco l'Oroscopo di Corinne - Tra venerdì e domenica invece apprestatevi ad un’emozione, una bella novella o a dei preparativi per una Pasqua pazzerella. CANCRO: Dal 23 marzo, con Marte in trigono al Sole, avrete le carte in ...torinoggi