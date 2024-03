Pasqua | dolci e cioccolato | Consigli per non prendere peso e non avere sensi di colpa

In un’epoca in cui il tempo sembra scorrere sempre più velocemente, ci sono tradizioni che resistono, divenendo ancor più preziose. Tra queste, la Pasqua rappresenta un momento di pausa, riflessione ... (laprimapagina)

Dove andare a Pasqua e Pasquetta in Sardegna 5 mete da non perdere - La primavera è una delle stagioni migliori per visitare la Sardegna: le temperature sono gradevoli e le principali località turistiche non sono ancora affollate come in estate.idealista

Torna il tradizionale mercatino dei dolci Pasquali - Torna il tradizionale mercatino di dolci Pasquali firmato "Gli artisti del lago". L'associazione culturale ripropone l'iniziativa domenica, nel giorno delle Palme: il mercatino sarà allestito in ...ciociariaoggi

Spesa Pasquale degli italiani in linea con il Natale - La spesa media per persona degli italiani a Pasqua sarà di 248 euro, un dato che risulta in linea con quello registrato lo scorso Natale. Questo è quanto emerge da un'indagine realizzata dall'Istituto ...informazione