Parte in quarta il Bergamo Jazz 2024 | ritmo | melodia e tanti applausi

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il patron Roberto Valentino e il nuovo direttore artistico Joe Lovano non fanno a tempo a presentare il suo trio che il pianista Danilo Perez, newyorkese di origini panamense, è già sul palco a fischiettare un tema che si tramuta in performance infuocata, con altri due altri big della Grande Mela, John Patitucci al basso e Adam Cruz alla batteria. Il concerto è un tale alternarsi di ritmi afro-cubani e blues, tempi dispari e cadenze d’inganno, che il pubblico, spesso smarrito, non sa a che punto dei brani applaudire. Ma il trio prosegue per la sua strada, divertito e incontenibile. Perez e Patitucci dosano con grazia l’uso dell’elettrica alternata all’acustica, rivelando, in questo equilibrio mai scontato, i loro poliedrici background. Le smorfie del viso di ciascun performer comunicano un’immersione totale nel momento creativo, per poi distendersi in ampi sorrisi, ad ogni svisata dei ...