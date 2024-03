Parma | travolto 7-0 il Lugano in amichevole

Parma , 9 febbraio 2024 – Tragedia a Parma in un’azienda di logistica. Verso le 6.30 del mattino un operaio è morto travolto da un camion in manovra nel cortile dell’impresa. L’uomo di 67 anni è ... (ilrestodelcarlino)

Un altro Incidente sul lavoro si aggiunge a una lista che diventa ogni giorno più lunga. La tragica vicenda è avvenuta a Parma , dove questa mattina, alle 6.30 circa in via Paradigna, un camion ha ... (tg24.sky)

Due incidenti in A1, due mori e sei feriti. Via Emilia bloccata - Code in A1 nel Parmense e nel Piacentino a causa di due incidenti verificatisi nelle prime ore del mattino. Al km 103 sud (verso Bologna) un camion è - ParmaPress24 ...parmapress24

Auto travolge due motociclisti: sono gravissimi. Uno in Rianimazione - Grave incidente stradale giovedì sera poco dopo le 21 in via Emilia Est, in zona San Lazzaro. Un'auto ha urtato una moto con a bordo due motociclisti: - ParmaPress24 ...parmapress24

Geometra perde la vita in un incidente nel Tunnel del Brennero - (ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - Un geometra ha perso la vita in un incidente sul versante austriaco della Galleria del Brennero. La disgrazia si è verificata, intorno alle 15.00 di ieri, nel cantiere H41 G ...gazzettadiparma