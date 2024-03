' Parliamo di Hiv oggi Per guardare al domani' | guarda la diretta del webinar promosso da Adnkronos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Salute) - Un ciclo diper indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. E' 'di Hiv. Peral', l'iniziativa promossa dain collaborazione con ViiV Healthcare e giunta alla seconda stagione. La prima puntata andrà in onda venerdì 22 marzo alle 11, sui canali web e social del gruppo. Condotto dalla giornalista Maddalena Guiotto, ilsi concentrerà sul tema 'U=U: quali sono le sfide per le persone con Hiv con ridotte opzioni terapeutiche?'. Il riferimento è al principio di U=U, ovvero 'Undetectable equal Untrasmittable', una condizione clinica per cui le persone in terapia antiretrovirale in cui il ...