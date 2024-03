Panchina Milan | Gazzetta | la posizione di Pioli si rafforza | può restare ma a una condizione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il futuro delladelè ancora un mistero: secondo Ladello Sport Stefanopuò, ma solo a unaLa stagione delè stata davvero così negativa come sembra? Forse no. L’obiettivo principale del club rossonero era qualificarsi alla prossima Champions League e la squadra diè salda al secondo posto in classifica. In più l’allenatore italiano è riuscito a mantenere il gruppo unito nonostante le difficoltà, valorizzando molti giocatori, il tutto senza mai mettere in discussione la società in interviste e conferenze. Per tutta questa serie di motivi secondo quanto riportato da Ladello Sport ladi Stefanoal ...