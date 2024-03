Pallamano Chiaravalle | sfide per l’alta classifica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sia in A2 femminile, in Sicilia ospiti dell’Edilspi Mattroina, che in A Silver maschile a San Giorgio Molteno, 22 marzo 2024 – Weekend di gioco ai confini Nord e Sud del territorio italiano per la Publiesse, che in Serie A Silver affronta in trasferta il San Giorgio Molteno, mentre la squadra di A2 femminile è impegnata in Sicilia, contro l’Edilspi Mattroina. Serie A2 femminile Faig La prima in ordine temporale a scendere in campo sarà proprio la squadra femminile capitanata da Caterina Mariniello e agli ordini di coach Fradi, che, in casa del Mattroina, giocha sabato 23 marzo alle ore 19.00. Lesi vengono dalla bellissima prestazione con vittoria nel derby contro Camerano e adesso, dopo il turno di riposo, devono vincere in Sicilia per rimanere attaccate al treno del 1° ...