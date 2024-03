Palermo | “Per rilanciare la rete idrica servono investimenti”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Dobbiamo attrezzarci per intercettare, quando piove, tutta l'acqua possibile, stoccarla, depurarla e puntare al riuso di quell'acqua, per limitare in parte le alluvioni e, soprattutto, incamerare quell'acqua per contribuire a ridurre il problema della siccità in altri periodi dell'anno. Perla, in Italia abbiamo un ritardo di circa 50 miliardi