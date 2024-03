Palermo | operazione “Hidden yacht” | scoperte 16 imbarcazioni non dichiarate al fisco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Detengonoda diporto immatricolate in registri esteri, ma non le dichiarano al. Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Milazzo, nell’ambito dell’”, hanno individuato 16da diporto battenti bandiera estera nella disponibilità di contribuenti italiani che non hanno adempiuto alla prevista compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. La frequente immatricolazione di unità navali da diporto presso stati esteri – fenomeno noto anche come “flagging out” – avviene soprattutto con lo scopo di eludere le normative nazionali fiscali e di sicurezza della navigazione. Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale, le persone fisiche ...