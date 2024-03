Pagelle superG sci alpino | Brignone ancora un podio Ledecka e Rogentin fanno il colpo | Gut-Behrami e Odermatt festa senza acuto

(Di venerdì 22 marzo 2024)SUPER-G SAALBACH 2024 Svizzera 10: una stagione semplicemente memorabile e che va comunque oltre le Coppe del Mondo che hanno vinto e vinceranno (quattro a testa) Marcoe Lara Gut-. Nelmaschile oggi è arrivata una storica tripletta (mancava dal 1996), ma è tutto l’anno che in questa specialità c’è sempre almeno uno svizzero sul. Assolutamente la nazione regina dello sci. Estere Stefan9: i due vincitori di giornata. La ceca sfodera una strepitosa prestazione e torna sul gradino più alto delin Coppa del Mondo inquattro anni dopo il successo in Val d’Isere e due anni dall’ultima vittoria vittoria in discesa a Crans Montana; mentre lo svizzero ...

Pagelle superG Garmisch -PARTENKIRCHEN Domenica 28 gennaio MARCO Odermatt 10: ieri è finito per la seconda volta in stagione fuori dal podio. oggi non ha voluto correre rischi, andando a vincere con ... (oasport)

Sci, Brignone seconda nell'ultimo superG, la coppa va a Gut-Behrami - Ancora un podio, il 69/o in carriera come Gustav Thoeni, per la grandissima azzurra Federica Brignone che, dopo tre vittorie in serie nelle ultime tre gare, è arrivata 2/a in 1.16.22 a Saalbach nell'u ...napolimagazine

