Pagelle Italia-Venezuela 2-1 | voti e tabellino amichevole Fort Lauderdale 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel matchdi questa sera a, in Florida. Partita agrodolce degli azzurri: dopo due minuti pasticcio difensivo e Buongiorno commette fallo da rigore, ma Donnarumma para su Rondon. Nel finale il gol di Retegui su regalo della difesa Vinotinto, poi però c’è anche il pareggio di Machis su un clamoroso erroraccio di Donnarumma e Bonaventura. Nella ripresa un po’ di anarchia tattica e non un gran spettacolo, ancora Retegui regala comunque una vittoria alla Nazionale, che però non ha giocato bene, per nulla. Di seguito ecco iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Donnarumma 7.5, Di Lorenzo 6, Buongiorno 5.5, ...