Pagelle Italia-Venezuela 2-1 | Retegui letale | Di Lorenzo si riaccende

Pardo: "Il caso Juan Jesus-Acerbi servirà per alzare l'attenzione sul razzismo" - Ospite dell'evento Tutti i colori dello sport, organizzato da Fondazione Milan, Pierluigi Pardo ha parlato del razzismo in Italia e si è focalizzato sul caso ...tuttojuve

Italia-Venezuela 2-1, le Pagelle dei bianconeri in campo: bene Cambiaso, Locatelli opaco - L'Italia ha battuto per 2-1 il Venezuela in amichevole. Di seguito le Pagelle dei bianconeri che sono scesi in campo stasera con la maglia azzurra: Cambiaso 6,5: Buona prestazione per l'esterno ...tuttojuve

Di Lorenzo, 5 nelle Pagelle di Tmw: “Conferma le difficoltà di Napoli. Molto meglio a 4” - L’Italia vince ma non convince. Successo per 2-1 in amichevole contro il Venezuela nel segno di Mateo Retegui, decisivo con una doppietta. Prestazione sottotono per Giovanni Di Lorenzo, schierato ...tuttonapoli