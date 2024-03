Pagelle Grande Fratello | il passato ritorna ma ne avremmo fatto volentieri a meno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Durante la puntata di giovedì 21 marzo del, ovvero la semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini, è successo di tutto. Una serie di eliminazioni mai viste nelle ultime settimane e anche l’ufficializzazione di quasi tutti i finalisti. Ecco ledella serata. Simona Tagli: voto Minima spesa, massima resa. Il suo è l'ingresso a una finale di un talent show più immeritato e immotivato degli ultimi decennti. Non hanulla per giustificare la sua vicinanza alla vittoria. Per questo è la vera assoluta vincitrice morale di questo. Il nuovo scontro Anita Olivieri-Beatrice Luzzi: voto Vuoto cosmico. Stiamo ancora parlando dell'idiosincrasia fra loro due? Idiosincrasia peraltro nota, arcinota, stranota e supernota dal primo giorno di ...