Paesaggi surreali e piante sottilmente inquietanti nel mondo incantato di Shara Hughes

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 22 marzo 2024) La necessità di evadere dalla realtà induce alcuni artisti a immaginare mondi paralleli dove tutto ha una dimensione differente, dove ogni cosa ha un’apparenza in grado di ingannare lo sguardo per il suo senso di familiarità conducendo però un attimo dopo verso una configurazione completamente destabilizzante rispetto a ciò che ci si aspetterebbe; in altri casi invece, pur rifacendosi a qualcosa di conosciuto, questo tipo di creativi riesce a infondere nei lavori un aspetto misterioso, suscitando un’apprensione per l’incognita di ciò che all’interno di quelle ambientazioni potrebbe emergere da un momento all’altro. L’artista di cui vi racconterò oggi delinea un universo che si allaccia fortemente all’osservato, mostrando dunque una realtà possibile, per poi infonderlo di una serie di sfaccettate altre opzioni che in qualche modo attraggono per l’estetica ma a un secondo sguardo ...