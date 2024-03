Pablo | da simbolo dell’artigianato irpino a Eccellenza Italiana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa calzoleria artistica diè stata certificata ufficialmente come attività di produzione del Made in Italy riconosciuto all’estero. Un passo da gigante per l’artigiano- artista di Nusco, Antonio Prudente in arte, che ha trasformato la sua bottega di Lioni in un laboratorio di sperimentazione e design d’avanguardia. Una capacità manuale e artistica che non è passata inosservata al filtro delle valutazioni di Eccellenze Italiane, che scannerizza e censisce tutte quelle attività che si distinguono per l’unicità e l’elevata qualità delle produzioni. Per questo è stato segnalato come, quindi candidato alle selezioni di uno dei portali delle imprese più celebrati a livello internazionale, impegnato nella valorizzazione e promozione del made in Italy nel ...