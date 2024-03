Otto mesi di mistero Perché è sparita? | Ora è scossa | parlerà quando starà meglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) C’è un buco dinella vita di Erika Bravi.avvolti neldi cui i familiari più stretti non sanno niente.appesi a domande e quesiti. Certo, c’è anche un lieto fine nella vicenda della 46enne di Forlì scomparsa a Marsiglia il 25 luglio scorso. Erika è stata ritrovata dalla polizia in una struttura religiosa della città delle Bocche del Rodano. Ma ora racconterà cosa ha fatto in tutto questo tempo? Sono ancora tanti i tasselli da ricomporre.una madre che viveva assieme ai due figli di 13 e 19 anni se ne è andata di colpo senza mai farsi viva? La donna è stata ritrovata dalla polizia francese in una chiesa; ha parlato al telefono col figlio di 19 anni. "Sto bene", ha detto al ragazzo. Pochissime parole. Oggi ...