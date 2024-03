Ostia | addio alle impalcature sulla sede del X Municipio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma 22 marzo, 2024 – “Finalmente. Le transenne e leche hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni del Palazzo del Governatorato, importante opera realizzata negli anni 20 dall’Arch. Fasolo, oggidelX, saranno un lontano ricordo”. Lo annunciano l’assessore al Patrimonio e ai Lavori pubblici Guglielmo Calcerano ed i Presidenti delle Commissioni Speciale P.N.R.R. Giubileo Marco Possanzini e Lavori Pubblici e Mobilità delRoma X Leonardo Di Matteo. “Lunedì 18 marzo nel corso della commissione congiunta Giubileo e Lavori Pubblici da noi convocata, il tema è stato portato all’attenzione dei cittadini. Grazie ai fondi per il Giubileo abbiamo ottenuto la possibilità di impegnare le risorse destinate al capitolo di spesa “La partecipazione dei Municipi al Giubileo – Un’opera in ciascun ...

Ostia , 6 marzo 2024- Del passato scintillante del bar che per settant’anni è stato simbolo della centrale piazza Anco Marzio, non è rimasta che una saracinesca chiusa. Grigia, smorta, senz’appello: ... (ilfaroonline)

TMW - Juventus, Zirkzee è l'obiettivo per l'attacco in caso di addio di Vlahovic - La Juventus ha ben chiaro l'obiettivo in caso di addio di Dusan Vlahovic durante l'estate. È Joshua Zirkzee, attaccante che sta trascinando il Bologna in Champions League grazie a gol e assist. L'espl ...napolimagazine

Anche il Times parla del disastro di Ostia, con la spiaggia della Dolce Vita spazzata via dalle mareggiate - Anche il quotidiano inglese Times racconta la drammatica situazione che sta vivendo il litorale di Ostia, dove la spiaggia e gli stabilimenti sono stati ...fanpage

Palazzo del Governatorato, addio alle transenne. Dal municipio un milione per completare i lavori - Per i suoi cento anni il palazzo del Governatorato, sede del parlamentino locale di Ostia, sarà liberato dalle transenne. Il municipio ha infatti deciso di destinare le risorse giubilari, un milione ...romatoday