Ossago Lodigiano | incidente fra due auto | 4 feriti | due estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco

(Di venerdì 22 marzo 2024)(Lodi), 22 marzo 2024 - Schianto tra due, due persone restano intrappolate nell’abitacolo con le portiere bloccate. Sono stati liberati daideldue deicoinvolti nell’avvenuto nella serata di giovedì 21 marzo a. L’impatto tra due, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, è avvenuto lungo la strada provinciale 107. Sono rimasti coinvolti quattro uomini di 39, 53, 54 e 72 anni. Hanno subito diversi traumi ma, per fortuna, nessuno correva pericolo di vita. La centrale unica del 118 ha fatto accompagnare i pazienti, per le rispettive valutazioni mediche, all’ospedale policlinico San Matteo di Pavia. Sono stati soccorsi ...

Violento schianto alle porte di Ossago: in tre soccorsi e trasportati al San Matteo, provinciale chiusa per ore - L'incidente nella serata di giovedì: i feriti hanno riportato diverse fratture agli arti ma non corrono pericoli di vita

