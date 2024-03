Osimhen si prepara per l’Atalanta | non dovrebbe mancare

Giandomenico Costi , direttore sportivo, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Come sta il Napoli? Sarebbe stata una stagione complicata credo per tutti, ... (terzotemponapoli)

Continua a far parlare di sé Victor Osimhen. In questa prima parte di stagione, però, non sono state le prestazioni, i gol a mettere... (calciomercato)