Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024 | le previsioni astrologiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) Cosa prevede l'diFox per il giorno 23? La Luna in Vergine porta male ad alcuni segni zodiacali tipo all'Acquario, che sarà fin troppo scialacquatore di denaro, e al Pesci che battaglierà contro forti dubbi. Grazie alle sagge parole dell'astrologo italiano, questo sabato potrà essere aggiustato. Scopriamo lediFox del 23, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.23Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete- In questa giornata dovresti fare attenzione ai soldi, perché potresti spendere più del previsto. Evita le polemiche amorose. ...