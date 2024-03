Ordigno bellico disinnescato dall' Esercito nel trapanese

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 22 marzo 2024) L'senza spoletta con ancora 150 kg di esplosivo all'interno è stato caricato su un mezzo dell', trasportato in una cava, e fatto brillare all'interno di una buca. Si tratta di una bomba d'aereo americana di 600 libbre, rinvenuta il 16 gennaio. Le operazioni di disinnesco e brillamento si sono svolte con il coordinamento della prefettura. L’intervento, realizzato dagli artificieri dell'del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, è stato reso possibile grazie alle attività di stretto coordinamento tra il Centro coordinamento soccorsi, costituito presso la sala di protezione civile della prefettura, e la cabina di regia attiva presso il convento delle Suore di Maria Bambina nel comune stesso. Sono state evacuate in via temporanea le abitazioni all’interno dell’area circoscritta dal perimetro di sicurezza, ...