Orchestra | Coro di Santa Cecilia e Pappano a Salisburgo con ‘Gioconda’ e ‘Requiem’ di Verdi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Al via domani l'edizione pasquale del Festival che vede per la prima volta dei complessi italiani in residenza. In programma anche quattro concerti sinfonici con brani di compositori italiani e internazionali ispirati all'Italia L’edizione 2024 del Festival di Pasqua di, con la presenza dell’e deldell’Accademia Nazionale di, vedrà per