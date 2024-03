Orban | “In Ue si respira aria di guerra Truppe Nato in Ucraina fra 2-3 mesi? Può accadere”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bruxelles, 22 marzo 2024 – A Bruxelles siuna "atmosfera di". Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor, in una intervista da Bruxelles a Kossuth Radio. C'è una situazione di "spirale di", ha sottolineato, aggiungendo che "è una strana sensazione venire dall'Ungheria a Bruxelles perché il nostro Paese sembra un luogo perfettamente normale dove si sviluppa un pensiero calmo e razionale". Hungary's Prime Minister Viktordelivers a speech during the International Atomic Energy Agency (IAEA) Nuclear Energy Summit at the Brussels Expo convention centre in Brussels on March 21, 2024. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) "Questo – ha detto ancora – non è un videogioco. Questa è la realtà. La conseguenza di ogni decisione è che qualcuno potrebbe morire il giorno dopo. ...