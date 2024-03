OraSì | il problema è la difesa | Adesso tiriamo fuori il carattere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Si avvicina una gara dal peso specifico elevatissimo, una delle sei finali come le ha definite coach Massimo Bernardi, ed abbiamo fatto il punto della situazione con il capitano giallorosso Francesco Bedetti, l’uomo chiamato a serrare le fila dei suoi in vista di questo caldissimo rush finale. "Finalmente – commenta Bedetti - mi sono ripreso completamente dalla febbre che ha allettato me e Mario Brunetto per tutta la prima settimana di pausa. Ci stiamo allenando al meglio, stiamo facendo un ottimo lavoro in preparazione alla partita di sabato sera contro Ozzano. Siamo consapevoli che ci aspetta un trittico di partite molto importanti. Ozzano è un campo caldo perché hanno una bella tifoseria ed in casa sono una squadra molto più aggressiva e molto più forte rispetto a quando gioca in trasferta, come del resto accade a molte squadre, noi compresi. Stiamo lavorando su quelle che sono le ...