Ora della Terra | sabato 23 marzo 2024 | ecco cos’è e cosa si spegne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Segnatevi questa data: 23, dalle 20.30, non stupitevi se, passeggiando per le città, vedrete luci spente. Starà avvenendo anche nei monumenti iconici sparsi per l’Italia e nel mondo intero. Infatti, è in programma, l’ora, un evento globale del Wwf che vuole (letteralmente) “dare un futuro al nostro futuro”. E l’invito è aperto a tutti, chiamati a compiere almeno questa piccola azione per salvare il Pianeta. Quella previstaè incentrata sullore le luci per almeno un’ora, a simboleggiare proprio l’impegno comune per fermare la crisi climatica e dare un segno tangibilepropria partecipazione in prima persona. L’evento ideato dal WWF, partito nel 2007, ha lo scopo di unire le persone sparse in tutto il ...