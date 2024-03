Oprah Winfrey perde peso e si confessa: ecco come è dimagrita - Oprah Winfrey ha sorpreso tutti: si è presentata al suo pubblico in ottima forma, ha perso molto peso e sta benissimo.Ma insieme a questa novità ...blogdilifestyle

Oprah Winfrey e il rivoluzionario dimagrimento dopo il body shaming: «Per 25 anni prendermi in giro per il mio peso è stato uno sport nazionale» - La conduttrice tv americana, 70 anni, ha dedicato un talk show al tema del sovrappeso, raccontando della sua personale battaglia contro i chili di troppo e lanciando un appello per smetterla di giudic ...vanityfair

Oprah Winfrey, 'ridotta alla fame per evitare lo shaming' - "Per decenni sono stata vittima di shaming e di umiliazione pubblica". Oprah Winfrey si è confessata in uno speciale tv, 'An Oprah Special: Shame, Blame, and the Weight Loss Revolution', parlando ...ansa