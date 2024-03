(Di venerdì 22 marzo 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 22 marzo 2024 - Tra le corsie di ospedale è arrivato uno chef stellato:,lo chef lucano di Avigliano che porta i sapori della Basilicata nei grandi ristoranti, ha tenuto unadavvero speciale al Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. Ha mostrato aglicome e cosa si cucina per una corretta alimentazione. Cosa mettere sul fuoco all’indomani di un turno di notte? E come cucinarlo?nella cucina dell’ospedale ha selezionato quattro diverse pietanze da lui stesso preparate e mostrate al suo pubblico di professionisti della sanità. L’appuntamento, voluto dalla direzionea e infermieristica, s’inserisce nell’evento dal titolo “per Ben Essere… un'opportunità di crescita ...

Perugia, 12 marzo 2024 – sono state 151 le segnalazioni di episodi di violenza ai danni di operatori sanitari registrate in Umbria nel 2023. Complessivamente hanno coinvolto 179 soggetti che stavano ... (lanazione)

Milano, 12 marzo 2024 – In oc casi one della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio- sanitari , sono stati resi noti gli episodi ... (ilgiorno)

Operatori sanitari a lezione di benessere alimentare con Vito Mollica - Lo chef lucano ha incontrato il personale dell'ospedale di Ponte a Niccheri per insegnare loro ricette per star bene. Il progetto della direzione sanitaria punta a valorizzare la salute dei suoi opera ...lanazione

Febbre dengue, la circolare del ministero della Salute alle Regioni: potenziare la sorveglianza - Roma, 22 mar. (askanews) – “Potenziare la sorveglianza dei casi umani di dengue su tutto il territorio nazionale, soprattutto in termini di tempestività, di rispetto dei flussi di comunicazione e sens ...askanews

“Realizzare nuovi ospedali non è un costo, ma un risparmio” - "Realizzare nuovi ospedali non è un costo, ma un risparmio. Verrebbero eliminati tutti gli sprechi di denaro legati al fatto che quelli attuali sono per lo ...algheroeco