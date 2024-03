Operaio morto schiacciato in un cantiere di Valdidentro vicino Sondrio | 51enne travolto da 300 kg di legname

(Di venerdì 22 marzo 2024) Unneldove stava lavorando a. in provincia di, nella mattinata di venerdì 22 marzo

(Adnkronos) – Un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da pannelli di legno dal peso stimato di oltre 300 kg nel cantiere in cui lavorava a Valdidentro ( Sondrio ). L' incidente si ... (periodicodaily)

Incidente mortale, Operaio schiacciato - Valdidentro (SO), 22 marzo 2024 – Un Operaio di 51 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro a Valdidentro, in provincia di Sondrio.varesepress.info